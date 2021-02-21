 

Снег, дождь, туман и гололедица. Укргидрометцентр предупредил об ухудшении погоды 22–24 февраля

21.02.2021, 18:28, Новости дня
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В Украине 22–24 февраля ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

“В следующие трое суток на Левобережье, 24 февраля местами в южных областях небольшие осадки на остальной территории без существенных осадков. На Правобережье местами туман. На дорогах страны гололедица”, – говорится в сообщении.

По информации Укргидрометцентра, ожидается ветер переменных направлений, 3–8 м / с, 23 февраля на Левобережье, 24 февраля в южной части местами  поривы 15–20 м / с.

Температура ночью 0…-7 °С, днем +1…+8 °С, на Закарпатье, юге Одесской области и местами на Прикарпатье до +13 °С; 23 февраля в восточной части, 24 февраля и в Полтавской и Днепропетровской областях – снижение температуры ночью до -11…-16 °С, на крайнем востоке до -21 °С, днем до -6…-11 °С.

https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2828751987376381

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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