В столице Нигерии разбился военный самолет

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21.02.2021, 17:52, Новости дня
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В Абудже после вылета из международного аэропорта столицы Нигерии разбился военный самолет King Air 350, сообщил министр авиации страны Хади Сирика.

По его словам, пилот самолета успел сообщить об отказе двигателя. Затем воздушное судно рухнуло недалеко от взлетно-посадочной полосы, передает «Царьград» со ссылкой на телеканал TVC.

По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли. Информация о количестве жертв уточняется.

В свою очередь нигерийская газета Nigerian Tribune сообщила, что находившиеся на борту самолета шесть человек, включая двух членов экипажа, погибли. Местное издание Vanguard опубликовало фотографии, на которых видно, что над местом падения поднимается густой дым. Также приводятся свидетельства очевидцев, согласно которым пилот отвел самолет от жилых кварталов, он упал в поле и полностью сгорел, передает ТАСС.

Накануне СМИ сообщали, что учебно-тренировочный сверхзвуковой самолет ВВС США Т-38 разбился недалеко от аэропорта на территории штата Алабама.



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