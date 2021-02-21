Неизвестные атаковали кортеж главы МВД Ливии в Триполи

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21.02.2021, 17:52, Новости дня
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Группа неизвестных пыталась атаковать в Триполи кортеж машин, в одной из которых находился министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Али Башага, сообщил ливийский новостной портал «Аль-Марсад».

Нападение произошло на улице Джанзур в Триполи. Группе автомобилей министерства внутренних дел перегородили дорогу несколько военных машин. По предварительным данным, охрана главы МВД арестовала несколько человек, один из них получил ранение. По сведениям телеканала Al Arabiya, министр не пострадал, передает ТАСС.

Также сообщается, что в районе улицы Джанзур были слышны звуки перестрелки.



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