Назван самый вредный продукт для мужчин

21.02.2021, 17:52, Новости дня

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Самый вредный продукт на столе для мужчин – это майонезные салаты, сообщила врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

«Наши мужчины сейчас толстеют, очень много испытывают стресса. Ничего хорошего такие продукты не дают», – рассказала Ura.ru Дианова. Но если очень хочется, следует их хотя бы заправлять сметаной, а не майонезом, уточнила она.

По ее словам, из напитков лучше исключить соки и газировки. «Количество сахаров в них простимулирует брожение. А это значит, что будет метеоризм, что может привести к тяжести, несварению в животе», – поделилась она.

Алкоголь же, как отметила диетолог, стоит растягивать в приеме. «Вопрос в том, чтобы люди относились умеренно к скорости принятия», – советует Дианова. Общей рекомендацией к столу является обилие овощей, которые богаты клетчаткой. К мясу она порекомендовала добавить овощи.

Ранее эксперт по питанию Даррен Кирби перечислил продукты, которые следует включит в рацион вместо более вредных аналогов, чтобы похудеть.