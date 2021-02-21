В РФ создана система для определения степени усталости летчиков

21.02.2021, 17:38, Новости дня

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Новая разработка российских ученых поможет улучшить безопасность на авиатранспорте. Дело в том, что очень многие аварии случаются из-за пресловутого человеческого фактора. В большинстве случаев так называемая ошибка пилота возникает из-за его усталости.

Однако у сотрудников авиации всегда очень напряженный график работы. Поэтому так важно определять степень усталости каждого пилота или другого специалиста, от действий которых напрямую зависит безопасность полетов.

Предложенная российскими учеными система контролирует работу головного мозга. В частности, она безошибочно определяет способность пилота к концентрации, сообщают в пресс-службе Национальной технологической инициативы.