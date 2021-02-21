 

Российские ученые предложили новую технологию производства нанопорошков для топливных элементов

21.02.2021, 17:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки, отечественные ученые сумели предложить новую технологию для получения нанопорошков, которые можно использовать для создания высокоэффективных топливных элементов.

Данный материал хорошо работает в среднетемпературном режиме, отмечают ученые. Топливный элемент, предназначенный для генерирования электрического тока из водородного или другого топлива без его сжигания, выходит мощным и долговечным.

Напомним, что на сегодня топливные элементы считаются самым экологически чистым видом устройств, которые можно применять на различных видах транспорта – от обычных скутеров до крупных океанских судов. КПД в российской разработке составляет 60%.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / США объявили о санкциях против Китая

12.10 / Украина – Польша: плечом к плечу 

30.12 / “Там всегда пахло дорогим коньяком и деньгами”. Dzidzio рассказал, как работал на таможне и почему уволился

15.08 / Рада может внести изменения в Избирательный кодекс до местных выборов – Разумков

15.02 / Степанов пообещал, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется до конца недели – нардеп

28.10 / Одесский суд арестовал четырех граждан Израиля, подозреваемых в контабанде 122 кг кокаина

21.10 / LCI – светский характер французской школы уже давно под угрозой, но об этом молчат

13.08 / Апелляционный суд Киева отказался возобновлять Кулика в должности прокурора

27.10 / Ректор медуниверситета рассказал, как иногороднему пациенту с COVID попасть в московскую клинику

01.11 / В Москве за сутки умерли 52 пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска