Российские ученые предложили новую технологию производства нанопорошков для топливных элементов

21.02.2021, 17:38, Новости дня

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Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки, отечественные ученые сумели предложить новую технологию для получения нанопорошков, которые можно использовать для создания высокоэффективных топливных элементов.

Данный материал хорошо работает в среднетемпературном режиме, отмечают ученые. Топливный элемент, предназначенный для генерирования электрического тока из водородного или другого топлива без его сжигания, выходит мощным и долговечным.

Напомним, что на сегодня топливные элементы считаются самым экологически чистым видом устройств, которые можно применять на различных видах транспорта – от обычных скутеров до крупных океанских судов. КПД в российской разработке составляет 60%.