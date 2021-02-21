Победителем одиночного разряда Australian Open стал Джокович

21.02.2021, 17:34, Новости дня

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Сербский теннисист Новак Джокович стал 21 февраля победителем проходившего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Об этом сообщается в Twitter соревнований.

Соперником первой ракетки мира был четвертый в рейтинге АТП Даниил Медведев из России.

Джоковичу хватило минимальных трех сетов, чтобы в девятый раз выиграть Australian Open. В финалах этого турнира серб не проиграл ни разу.

What. A. Performance.

9-0 in #AusOpen finals #AO2021 pic.twitter.com/nKkwNVmkAi

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 21, 2021

Первый раз Джокович выиграл Australian Open в 2008 году, предпоследний – в 2020 году.

Победителем женского одиночного разряда турнира в Мельбурне стала в 2021 году Наоми Осака из Японии.

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