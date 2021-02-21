 

Эвакуированные с судна April моряки могли отравиться химикатами

21.02.2021, 16:58, Новости дня
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Причиной отравления моряков с судна April, которые были эвакуированы в порт Кавказ, могли стать химикикаты, которые они перевозили, сообщили в Росморречфлоте.

«Причиной плохого самочувствия могло стать не пищевое отравление, а груз, который был на борту», – передает ТАСС.

По данным Росморречфлота, судно перевозило ферросилиций – химикат, который при намокании, неправильном хранении и использовании может выделять газ.

Напомним, моряки грузового судна April с признаками отравления эвакуированы спасательным буксиром «Меркурий» в порт Кавказ. По данным портала vesselfinder, грузовое судно April под флагом Панамы 20 февраля планировало зайти в турецкий порт Самсун, ориентировочное время прибытия – шесть утра. Последнее место прибытия – российский порт Кавказ.



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