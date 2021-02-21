Создана нейросеть для глобального отслеживания состояния лесов

21.02.2021, 16:44, Новости дня

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В Институте мировых ресурсов сообщили о модернизации глобальной системы Global Forest Watch, в результате которой появилась отслеживать состояние лесов на специальном онлайн-ресурсе.

По словам специалистов, теперь можно из любой точки мира зайти на сайт, который предоставит сделанные со спутников самые свежие фотографии отдельных участков лесов. Все происходит практически в режиме реального времени.

Таким образом, после модернизации системы устраняется проблема слежения за самыми удаленными и глухими регионами. Можно вовремя увидеть не только факт возникновения пожара, но и повреждения лесов в результате развития различных заболевания деревьев, а также в других случаях. Система автоматически подает сигналы, когда в том или ином месте появляется проблема.