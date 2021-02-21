 

Израиль тайно закупил для Сирии российскую вакцину в обмен на свою пленницу – The New York Times

21.02.2021, 16:40, Новости дня
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Власти Израиля втайне закупили российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”, чтоб обменять ее на свою гражданку, которую удерживала Сирия. Об этом 20 февраля сообщило издание The New York Times, ссылаясь на источники.

На этой недели Сирия отдала властям Израиля их гражданку, задержанную за незаконное пересечение границы. Официально ее обменяли на двух сирийских пастухов, задержанных Израилем.

Однако, по словам источника, близкого к процессу обмена, для освобождения женщины Израиль согласился закупить нераскрытое количество российской вакцины против коронавируса для Сирии.

Как отмечает издание, правительство Израиля отказалось прокомментировать эту возможную сделку. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отвечая на этот же вопрос, уклонился от ответа, сказав только, что израильские вакцины не отправляются в Сирию.

Как отмечает The Times of Israel, в стране получили первую дозу вакцины от коронавируса уже 4,3 млн человек из почти 9 млн всего населения страны. Две дозы получили 2,9 млн человек.

Всего в мире, по данным агентства Boomberg, вакцину получили 202 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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