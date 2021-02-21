Глава “Роскосмоса” мемами отреагировал на посадку на Марс американского планетохода. А затем удалил их

21.02.2021, 16:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

После успешной посадки на Марсе американского планетохода Perseverance глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин разместил в соцсетях ряд мемов на эту тему, но впоследствии удалил их. Об этом сообщил 20 февраля телеканал “Дождь”.

Известно, что мэмы появлялись в Twitter и Telegram. Из мессенджера Рогозина картинка исчезла позже.

Скриншот издевательских твитов главы “Роскосмоса” опубликовал, в частности, российский блогер Рустем Адагамов.

Картинку, на которой к изображению Марса через иллюминатор прифотошопили лицо Рогозина, глава “Роскосмоса” прокомментировал так: “Первое, что увидели американцы на Марсе”. Спустя минуту Рогозин опубликовал картинку с изображением группы инопланетян, держащих плакаты с надписями “Yankee go home” и “Марс для марсиан”.

“Потом пошли эти”, – написал Рогозин.

Эти два твита — единственная реакция главы Роскосмоса на выдающееся достижение NASA, на успешное начало миссии Perseverance. Какой же он все-таки тупой балбес, этот Рогозин. Просто стыдно за него. pic.twitter.com/dkXrSpWoNH

— Рустем Адагамов (@adagamov) February 19, 2021

Марсоход NASA Perseverance (“Настойчивость”) покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля он успешно сел на поверхность Марса.

Аппарат уже прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные.

Perseverance будет исследовать кратер Езеро, сообщили в NASA. Ученые предполагают, что 3,5 млрд лет назад кратер имел собственную дельту реки и был заполнен водой. Одна из задач марсохода – поиск признаков микробиологической жизни в прошлом на Марсе. В частности, он соберет образцы грунта, а также будет изучать климат и погоду на планете.

Кроме этого, Perseverance будет записывать на Марсе звуки: на нем есть пара микрофонов, которые, если все пошло по плану, записали посадку на Марс, а в будущем запишут звуки работы марсохода, ветра и другие внешние шумы.

Рогозин возглавил “Роскосмос” в мае 2018 года.

—