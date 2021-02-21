 

Глава “Роскосмоса” мемами отреагировал на посадку на Марс американского планетохода. А затем удалил их

21.02.2021, 16:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

После успешной посадки на Марсе американского планетохода Perseverance глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин разместил в соцсетях ряд мемов на эту тему, но впоследствии удалил их. Об этом сообщил 20 февраля телеканал “Дождь”.

Известно, что мэмы появлялись в Twitter и Telegram. Из мессенджера Рогозина картинка исчезла позже.

Скриншот издевательских твитов главы “Роскосмоса” опубликовал, в частности, российский блогер Рустем Адагамов.

Картинку, на которой к изображению Марса через иллюминатор прифотошопили лицо Рогозина, глава “Роскосмоса” прокомментировал так: “Первое, что увидели американцы на Марсе”. Спустя минуту Рогозин опубликовал картинку с изображением группы инопланетян, держащих плакаты с надписями “Yankee go home” и “Марс для марсиан”.

“Потом пошли эти”, – написал Рогозин.

Эти два твита — единственная реакция главы Роскосмоса на выдающееся достижение NASA, на успешное начало миссии Perseverance. Какой же он все-таки тупой балбес, этот Рогозин. Просто стыдно за него. pic.twitter.com/dkXrSpWoNH

— Рустем Адагамов (@adagamov) February 19, 2021

Марсоход NASA Perseverance (“Настойчивость”) покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля он успешно сел на поверхность Марса.

Аппарат уже прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные.

Perseverance будет исследовать кратер Езеро, сообщили в NASA. Ученые предполагают, что 3,5 млрд лет назад кратер имел собственную дельту реки и был заполнен водой. Одна из задач марсохода – поиск признаков микробиологической жизни в прошлом на Марсе. В частности, он соберет образцы грунта, а также будет изучать климат и погоду на планете.

Кроме этого, Perseverance будет записывать на Марсе звуки: на нем есть пара микрофонов, которые, если все пошло по плану, записали посадку на Марс, а в будущем запишут звуки работы марсохода, ветра и другие внешние шумы.

Рогозин возглавил “Роскосмос” в мае 2018 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Производитель получил разрешение на серийное производство новейшей российской торпеды

16.12 / Алексей Навальный: То, что я выжил после отравления – чистая случайность

08.02 / Школы в Сахалинской области эвакуировали из-за «минирования»

18.07 / Рут Гинсбург вновь борется с раком

28.07 / Eastman Kodak получит от правительства США кредит на производство фармацевтических ингредиентов

23.01 / Украинка Ястремская проиграла апелляцию на отстранение от теннисных турниров из-за допинга

11.08 / «Всё надоело» — рекордное число американцев отказалось от гражданства в 2020 году

13.02 / За погром ответишь! – В США бизнесмены судятся с властями, допустившими бесчинства BLM

09.07 / В США предсказали удорожание нефти до 150 долларов

11.01 / Росреестр подсчитал рост площади городов за 10 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска