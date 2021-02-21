 

Траулер в Баренцевом море подал сигнал бедствия

21.02.2021, 16:04, Новости дня
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Рыболовецкий траулер Polaris потерял ход в Баренцевом море, сообщив об отказе двигателя, заявили в морском координационно-спасательном центре.

«Экипаж траулера Polaris подал сигнал бедствия и сообщил об отказе основного двигателя в 81 км от полуострова Рыбачий», – передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Сообщается, что на борту находится 10 человек, состояние команды удовлетворительное.

В МЧС подтвердили информацию о сигнале бедствия с траулера. «21 февраля поступила информация о том, что в акватории Баренцева моря вблизи полуострова Рыбачий Мурманской области отказал основной двигатель на малом траулере Polaris № МК0355, которое вело рыболовный промысел. Экипаж 10 человек», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Ранее судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области. Сообщалось, что 17 из 19 членов экипажа по предварительным данным, погибли. В районе крушения «Онеги» нашли только три спасательных круга. 



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