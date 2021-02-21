Минздраву предложено упростить внедрение искусственного интеллекта

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21.02.2021, 15:10, Новости дня
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Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Татьяна Кусайко предлагает упростить государственную регистрацию медицинского программного обеспечения с искусственным интеллектом.

Кусайко в письме главе Минздрава Михаилу Мурашко отмечает, что пунктом 15.1.1 номенклатурной классификации медицинских изделий по классам в зависимости от потенциального риска их применения программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта отнесено к программному обеспечению с высокой степенью риска вне зависимости от условий применения и вида информации, получаемой при использовании программного обеспечения. «Тем самым устанавливаются повышенные барьеры для регистрации, даже если программное обеспечение используется для диагностики или лечения заболевания либо состояний пациента, имеющих низкий риск для общественного здоровья, и формирует справочную информацию, не свидетельствующую о необходимости осуществления незамедлительных действий», – передает ТАСС со ссылкой на копию документа.

По словам сенатора, такое регулирование существенно замедляет развитие систем искусственного интеллекта, поддержки принятия врачебных решений, хотя такие системы «направлены на предоставление справочной информации специалисту, принимающему самостоятельное решение». «В целях снятия избыточных административных барьеров для ввода в обращение программного обеспечения с использованием искусственного интеллекта следует признать утратившим силу пункт 15.1.1 номенклатурной классификации медицинских изделий по классам в зависимости от потенциального риска», – считает парламентарий.

Напомним, президент Владимир Путин поручил внедрять технологии искусственного интеллекта в медицине и проводить широкую цифровизацию в этой сфере.



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