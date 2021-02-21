МВД и Росгвардия начали испытывать новый автомат АК-12

21.02.2021, 15:10, Новости дня

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МВД и Росгвардия испытывают новый автомат АК-12, решается вопрос о возможности закупок, сообщил глава концерна «Калашников» (входит в «Ростех») Дмитрий Тарасов.

«По результатам опытной эксплуатации ведомствами будет принято решение о возможности закупки. О возможных закупках в эти ведомства можно будет говорить не раньше 2022 года», – передает «Интерфакс» заявление Тарасова на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.

При этом глава концерна заявил, что не комментирует объемы государственного заказа, то есть сколько автоматов АК-12 получит в 2021 году Минобороны. В прошлом июне госкорпорация «Ростех» сообщала, что в 2020 году Минобороны получило 35 тыс. автоматов АК-12.

Ранее концерн «Калашников» заявил, что рассчитывает на интерес Ближнего Востока к новому автомату АК-19 под патрон НАТО.