 

В РФ создан быстрый титановый 3D-принтер

21.02.2021, 14:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые из Санкт-Петербургского университета представили новый 3D-принтер, способный обеспечить быструю печать с использованием титана.

По словам разработчиков, в данном агрегате можно использовать сразу два материала, что позволяет создавать особо прочные сплавы. Кроме того, отечественный 3D-принтер работает гораздо быстрее зарубежных аналогов.

Кроме титана, отличающегося прочностью и легкостью, принтер можно заправлять сталью, алюминием, магнием или никелем. Всего за один час принтер «напечатает» готовую деталь весом в четыре килограмма, уточняют эксперты. Также разработчик сообщил, что созданный агрегат легко адаптируется под потребности любого промышленного предприятия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / «Виноваты белые!» — Daily Wire высмеял реакцию MSNBC на результаты выборов в США

22.09 / Прототип Lancia Ypsilon обнаружен фотошпионами

03.01 / В Иране повесили трех человек по обвинению в терроризме и убийствах

11.02 / Росавиация раскрыла процент падения пассажиропотока

02.12 / В РФ предложили запретить передвижные зоопарки и дельфинарии

08.09 / Ученые предложили делать кожу из грибов

05.09 / От COVID-19 умер прокурор Хмельницкой области

23.07 / В СБУ сообщили о хищении 37 млн грн во время реконструкции аэропорта Борисполь

02.12 / “Вы никогда ее не увидите”. Билли Айлиш рассказала о своей татуировке

30.11 / Главным арбитром матча Лиги чемпионов впервые станет женщина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска