В РФ создан быстрый титановый 3D-принтер

21.02.2021, 14:56, Новости дня

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Ученые из Санкт-Петербургского университета представили новый 3D-принтер, способный обеспечить быструю печать с использованием титана.

По словам разработчиков, в данном агрегате можно использовать сразу два материала, что позволяет создавать особо прочные сплавы. Кроме того, отечественный 3D-принтер работает гораздо быстрее зарубежных аналогов.

Кроме титана, отличающегося прочностью и легкостью, принтер можно заправлять сталью, алюминием, магнием или никелем. Всего за один час принтер «напечатает» готовую деталь весом в четыре килограмма, уточняют эксперты. Также разработчик сообщил, что созданный агрегат легко адаптируется под потребности любого промышленного предприятия.