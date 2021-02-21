Компания Lenovo представила в РФ новые модели ноутбуков Yoga Slim 7 Pro и IdeaPad 5 Pro

21.02.2021, 14:02, Новости дня

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Как пояснили представители компании Lenovo, две новые модели ноутбуков, презентация которых состоялась в России, будут отличаться большей автономностью. Кроме того, разработчик пообещал, что пользователям будет удобнее работать на Yoga Slim 7 Pro и IdeaPad 5 Pro.

Данные версии разработаны с учетом требований современности, когда многие сотрудники компаний в большинстве стран мира перешли на удаленную работу.

Размер диагонали экрана у Yoga Slim 7 Pro составляет 14 дюймов. На нем обеспечена частота обновлений картинки 90 Гц. Используется процессор из семейства Intel Core 11. В IdeaPad 5 Pro может быть установлен как 14-ти, так и 16-дюймовый экран с частотой до 120 Гц. Соотношение сторон то же – 16 на 10.