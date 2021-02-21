 

В киевском ЦУМе открылась выставка персонажей популярного шоу “Маска”

21.02.2021, 13:58, Новости дня
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19 февраля в столичном ЦУМе открылась выставка персонажей телевизионного шоу “Маска”, которое транслируется на телеканале “Украина”, фанаты шоу могут ближе познакомиться с любимыми героями, сообщает пресс-служба организаторов.

Посетители выставки смогут вживую познакомиться с героями проекта, увидеть собственными глазами невероятные дизайнерские костюмы, которые создавались специально для шоу.

Выставка проработает до начала апреля, в течение этого времени персонажи, созданные руками украинских дизайнеров Леси Патоки и Назара Дидыка, будут меняться.

Стенды с героями расположены на разных этажах ЦУМа. Подробнее узнать о персонаже и посмотреть на YouTube выступление звездного участника шоу можно будет, просканировав смартфоном QR-код, размещенный у каждого костюма на выставке.

Шоу “Маска” выходит каждую субботу на телеканале “Украина” в 21.00.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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