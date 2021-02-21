Врач рассказал о мерах профилактики птичьего гриппа H5N8

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21.02.2021, 13:22, Новости дня
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При путешествиях и посещении экзотических ресторанов надо стараться не употреблять сырое мясо птицы и сырые яйца, а также не есть дикую птицу, предупредил директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Итоги предыдущих эпидемий и вспышек этого вирусного заболевания говорят о достаточно высокой летальности у заразившихся, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности. «При путешествиях и посещении экзотических ресторанов стараться не употреблять сырое мясо птицы и сырые яйца, потому что они могут быть источниками заражения вирусом гриппа, также следует воздержаться от употребления дикой птицы. Контакту с зараженным животным могут подвергнуться люди, занимающиеся охотой», – приводит РИА «Новости» комментарий Викулова телеканалу «МИР 24».

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что у семи сотрудников птицефабрики на юге РФ выявлен птичий грипп. Попова напомнила, что птичий грипп пока не передается от человека человеку.Но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается.



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