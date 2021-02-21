Соловьев вынес приговор соцсети Clubhouse

21.02.2021, 13:22, Новости дня

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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев заявил, что социальная сеть Clubhouse не протянет долго, если продолжит блокировать пользователей.

Соловьев ответил в своем Telegram-канале на пост главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева, которого забанили в Clubhouse после дискуссии на тему феминизма.

«Добро пожаловать в клуб забаненных. С таким администрированием сеть долго не протянет. Ну и теперь ясно кто «написал 4 млн доносов. Люди «со светлыми лицами»», – сообщил Соловьев.

Минаев в своем посте в Telegram рассказал, что его аккаунт с 90 тыс. подписчиков был заблокирован. «Дискуссия с российскими феминистками закончилась следующим образом: задав вопросы, высказавшись, и выйдя из комнаты, сегодня с утра я обнаружил, что забанен в этой прекрасной сети (я только что перешагнул порог в 90 тыс. подписчиков). Забанили после коллективного стукачества, феминисток, разумеется», – написал он.

Минаев добавил, что забанены были также модераторы дискуссии – телеведущий Павел Осовцов и создатель ювелирной марки Anima Михаил Барышников.

Напомним, Соловьев ранее сообщил, что Clubhouse заблокировал его аккаунт. По словам журналиста, службы соцсети не ответили на его письмо с вопросом о причинах блокировки. Соловьев заявил, что находится в контакте с Роскомнадзором по этому поводу.