Производство автомобилей в Китае выросло на 26%

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21.02.2021, 13:08, Новости дня
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На китайском рынке в начале 2021 года удалось выпустить на 26,1% больше транспортных средств, чем годом ранее.

Вместе с тем общее количество выпущенных транспортных средств за январь достигает 2,04 миллиона автомобилей, тогда как в конце 2020 года этот показатель был выше на 13%. Также аналитики зафиксировали, что в январе на местном рынке продали около 2,5 миллионов новых машин, что на треть больше, чем годом ранее.

Эксперты констатировали, что положительная динамика по производству автомобилей напрямую связана с повышенной покупательской способностью и приростом продаж на рынке Китая. Напомним, компания Geely отправила на экспорт на 340% больше техники, чем в прошлом году.



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