Бренд Porsche протестировал новый спорткар 911 Safari в зимних условиях

21.02.2021, 13:08, Новости дня

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Известный автопроизводитель Porsche приступил к дорожным испытаниям нового спорткара Porsche 911 Safari.

Тестирование автомобиля осуществляется на заснеженной трассе в Лапландии. Отличительной особенностью спорткара Porsche 911 Safari называют увеличенный клиренс и колесные диски большего диаметра. Кроме того, дизайнеры применили улучшенную решетку радиатора, стильные бамперы. Также автомобиль имеет мощную тормозную систему и воздухозаборник.

Уровень производительности Porsche 911 Safari пока не раскрывается, однако совсем недавно выпустили версию 911 GTS Targa, которая имеет отдачу 500 л.с. Остальные особенности автомобиля пока остаются засекреченными.