Полный список физических и юридических лиц, против которых СНБО Украины ввел санкции 19 февраля
21.02.2021, 13:04,
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19 февраля президент Украины Владимир Зеленский указом №64/2021 ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против физических и юридических лиц.
Санкции введены на три года в отношении пяти граждан Российской Федерации, трех граждан Украины (.doc) и 19 юридических лиц (.doc).
Физические лица, против которых введены санкции:
Вацковский Константин Борисович, гражданин РФ;
Донченко Виталий Валериевич, гражданин РФ;
Лавренюк Наталья Николаевна, гражданка Украины;
Лисогор Сергей Викторович, гражданин РФ;
Марченко Оксана Михайловна, гражданка Украины;
Маслюк Александр Николаевич, гражданин РФ;
Медведчук Виктор Владимирович, гражданин Украины;
Попов Михаил Юрьевич, гражданин РФ.
Юридические лица:
Evirer Ltd (зарегистрирована в ОАЭ);
Gold Natural Group Limited (Британские Виргинские острова);
Klodius Investments Ltd (Британские Виргинские острова);
Sandgate Commerce Ltd (Британские Виргинские острова);
Whpa Avia Ltd (Британские Виргинские острова);
Акционерное общество “НЗНП Менеджмент” (Россия);
Акционерное общество “Новошахтинский завод нефтепродуктов” (Россия);
Акционерное общество “Фармацевт плюс” (Россия);
Частная компания с ограниченной ответственностью Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур);
ООО “Дон Экспорт” (Россия);
ООО “ИСС-Софт” (Россия);
ООО “ИндаСофт” (Россия);
ООО “Роузвуд Шиппинг” (Россия);
ООО “Торговый дом “Донские Угли” (Россия);
ООО “Биотэк” (Россия);
ООО “Гемодженикс” (Россия);
ООО “Медоборудование” (Россия);
ООО “Тосол-Синтез Трейдинг” (Россия);
“Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Севастопольский государственный университет”.
Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.
Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”. Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. С Медведчуком ее связывали “Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.
В ОПЗЖ назвали ограничения “репрессиями и уничтожением украинской демократии”. Медведчук назвал незаконными введенные против него санкции, а Марченко заявила, что после включения ее в санкционный список вступает в партию ОПЗЖ и идет в политику.
2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.
Кроме того, 29 января под санкции попали две авиакомпании, обслуживавшие самолеты, которыми, вероятно, пользовались Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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