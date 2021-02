Полный список физических и юридических лиц, против которых СНБО Украины ввел санкции 19 февраля

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский указом №64/2021 ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против физических и юридических лиц.

Санкции введены на три года в отношении пяти граждан Российской Федерации, трех граждан Украины (.doc) и 19 юридических лиц (.doc).

Физические лица, против которых введены санкции:

Вацковский Константин Борисович, гражданин РФ;

Донченко Виталий Валериевич, гражданин РФ;

Лавренюк Наталья Николаевна, гражданка Украины;

Лисогор Сергей Викторович, гражданин РФ;

Марченко Оксана Михайловна, гражданка Украины;

Маслюк Александр Николаевич, гражданин РФ;

Медведчук Виктор Владимирович, гражданин Украины;

Попов Михаил Юрьевич, гражданин РФ.

Юридические лица:

Evirer Ltd (зарегистрирована в ОАЭ);

Gold Natural Group Limited (Британские Виргинские острова);

Klodius Investments Ltd (Британские Виргинские острова);

Sandgate Commerce Ltd (Британские Виргинские острова);

Whpa Avia Ltd (Британские Виргинские острова);

Акционерное общество “НЗНП Менеджмент” (Россия);

Акционерное общество “Новошахтинский завод нефтепродуктов” (Россия);

Акционерное общество “Фармацевт плюс” (Россия);

Частная компания с ограниченной ответственностью Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур);

ООО “Дон Экспорт” (Россия);

ООО “ИСС-Софт” (Россия);

ООО “ИндаСофт” (Россия);

ООО “Роузвуд Шиппинг” (Россия);

ООО “Торговый дом “Донские Угли” (Россия);

ООО “Биотэк” (Россия);

ООО “Гемодженикс” (Россия);

ООО “Медоборудование” (Россия);

ООО “Тосол-Синтез Трейдинг” (Россия);

“Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Севастопольский государственный университет”.

Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”. Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. С Медведчуком ее связывали “Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

В ОПЗЖ назвали ограничения “репрессиями и уничтожением украинской демократии”. Медведчук назвал незаконными введенные против него санкции, а Марченко заявила, что после включения ее в санкционный список вступает в партию ОПЗЖ и идет в политику.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Кроме того, 29 января под санкции попали две авиакомпании, обслуживавшие самолеты, которыми, вероятно, пользовались Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.



