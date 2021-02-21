Facebook удалила страницу вооруженных сил Мьянмы после убийства двух протестующих против военного переворота

21.02.2021, 13:04, Новости дня

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Соцсеть Facebook 21 февраля удалила страницу вооруженных сил Мьянмы, которые устроили военный переворот в стране. Об этом агентству Reuters сообщил представитель компании.

Страница была удалена в соответствии со стандартами Facebook, запрещающими подстрекательство к насилию. Такое решение было принято на следующий день после того, как в Мьянме на протестах против переворота убили двух митингующих.

Официальное название вооруженных сил Мьянмы – Татмадау. Их страница True News на момент написания материала недоступна.

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии “Национальная лига за демократию” и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

После переворота в стране начались протесты. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 4 февраля власти Мьянмы поручили ввести блокировку Facebook и его сервисов для “сохранения стабильности” в стране.

14 февраля в Мьянме почти полностью отключили интернет.

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