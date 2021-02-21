МИД Австрии о санкциях против России: «Не надо рубить сук, на котором сидишь»

21.02.2021, 12:28, Новости дня

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Евросоюзу не следует рубить сук, на котором он сам сидит, сообщил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью изданию Welt am Sonntag, говоря о европейских санкциях против РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным.

В понедельник главы МИД стран ЕС обсудят «соразмерную реакцию» на ситуацию вокруг Навального. Ожидается, что министры попросят Европейскую службу внешних связей (EEAS) представить список лиц и организаций, против которых будут введены санкции, передает РИА «Новости».

Австрия, по словам Шалленберга, поддерживает введение антироссийских санкций, но при этом предостерегает ЕС от чрезмерной реакции. Министр заявил, что санкционный список должен быть «грамотным с политической точки зрения и надежным – с юридической».

«В противном случае мы срубим сук, на котором сидим сами», – сказал глава австрийского МИДа. Шалленберг считает, что Евросоюз должен придерживаться двусторонней политики в отношении России, предусматривающей в том числе диалог. «Обозначение границ там, где это необходимо, и диалог там, где это возможно», – сказал министр.

Ранее ряд стран Евросоюза внесли предложения по санкциям в отношении РФ в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, однако общего решения пока нет, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен обсудить 22 февраля принципиальное согласие министров ЕС на принятие решения.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что взаимодействие ЕС и Москвы сошло на нет.