 

Центр «Вектор» заявил о 45 обращениях из-за рубежа по «ЭпиВакКороне»

21.02.2021, 12:28, Новости дня
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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил более 45 обращений из-за рубежа от различных организаций, заявивших о желании проведения исследований и о начале производства вакцины «ЭпиВакКорона», сообщил глава центра «Вектор» Ринат Максютов.

«У нас есть более 45 обращений из-за рубежа от различных фондов и правительственных организаций, которые хотели бы провести исследования нашей вакцины или поднимают вопрос о начале производства данной вакцины на своей территории для обеспечения безопасности своих граждан», – цитирует ТАСС интервью Максютова на телеканале «Россия-1».

Ранее создатели «ЭпиВакКороны» рассказали о ее эффективности против разных штаммов COVID-19 .

Новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 года. В феврале «Вектор» направил результаты клинических исследований «ЭпиВакКороны» фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы. Роспотребнадзор заверил, что «ЭпиВакКорона» эффективна против новых штаммов COVID-19.



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