 

В Сети вспомнили первый электрокар Ford Focus Electric

21.02.2021, 12:14, Новости дня
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Известный американский бренд Ford указал, что в будущий период будут выпускаться исключительно электрические автомобили.

Напомним, первой разработкой оказался Ford Focus, которому установили электроагрегат. Вместе с тем данный экземпляр предполагали в качестве конкурента для модели Nissan Leaf, но достичь желаемого объема продаж не удалось. Отличительной особенностью электрокара являлась передняя часть кузова, где применили новую решетку радиатора и уникальный бампер.

Вместе с тем продажи электрокара продлились до 2018 года, однако уже в 2016 году уровень продаж достигал около 60 экземпляров на весь европейский рынок. Одна из причин неудачного выхода электрокара называют стоимость, которая превышала 26 тысяч фунтов.



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