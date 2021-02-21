Новый универсал Subaru Levorg получит двигатель WRX

21.02.2021, 12:14, Новости дня

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Известная японская компания Subaru сообщила о намерении презентовать доработанную модификацию универсала Subaru Levorg.

В частности, актуальное поколение автомобиля продается с 1,6-литровым агрегатом, который выдает 170 л.с. мощности, а также в продаже предусмотрена версия с 2-литровым двигателем с мощностью 269 л.с. Что касается новинки, то она сможет выдать большую производительность благодаря внедренному 2,4-литровому агрегату, однако его мощность пока умалчивается разработчиками.

Вместе с тем универсал Levorg выполнен на архитектуре, которая уже доказала свою успешность в популярных моделях XV, Forester. Более точные характеристики о новом универсале на данный момент не сообщаются.