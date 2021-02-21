 

Новый универсал Subaru Levorg получит двигатель WRX

21.02.2021, 12:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Известная японская компания Subaru сообщила о намерении презентовать доработанную модификацию универсала Subaru Levorg.

В частности, актуальное поколение автомобиля продается с 1,6-литровым агрегатом, который выдает 170 л.с. мощности, а также в продаже предусмотрена версия с 2-литровым двигателем с мощностью 269 л.с. Что касается новинки, то она сможет выдать большую производительность благодаря внедренному 2,4-литровому агрегату, однако его мощность пока умалчивается разработчиками.

Вместе с тем универсал Levorg выполнен на архитектуре, которая уже доказала свою успешность в популярных моделях XV, Forester. Более точные характеристики о новом универсале на данный момент не сообщаются.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Евросоюз продлил на шесть месяцев секторальные санкции против России

08.12 / Трамп сравнил организацию выборов в США со странами третьего мира

27.10 / Победители «Лидеров России» станут руководителями оборонных предприятий

22.11 / ЕС захотел сам проводить пилотируемые полеты в космос

24.06 / Данные миллионов пользователей Telegram утекли в Сеть

09.07 / Стало известно, когда следствие запросит арест Фургала

21.12 / Госдолг Хабаровского края сократился на 4,5 млрд рублей

02.07 / Совфед оценит попытки вмешательства извне в голосование по Конституции

13.08 / Филиппины рассказали о третьей фазе клинических испытаний российской вакцины от COVID-19

17.11 / Песков рассказал, получат ли российские артисты поддержку от властей в условиях ужесточения карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска