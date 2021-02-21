Байден проведет первую двустороннюю встречу с Трюдо

21.02.2021, 12:10, Новости дня

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Президент США Джо Байден 23 февраля проведет свою первую двустороннюю встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 20 февраля.

Встреча пройдет в виртуальном формате.

“Президент подчеркнет прочное и глубокое партнерство между Соединенными Штатами и Канадой как соседями, друзьями и союзниками по НАТО. Встреча предоставит двум лидерам возможность рассмотреть совместные усилия в областях, представляющих взаимный интерес, таких как борьба с COVID-19, изменение климата и экономические связи, связывающие наши страны, а также глубокие связи между людьми, которые мы разделяем”, – сообщила Псаки.

Байден вступил в должность президента 20 января. Свой первый телефонный разговор на этой должности он также провел с Трюдо.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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