NASA предлагает всем желающим “сфотографироваться на Марсе”

21.02.2021, 12:10, Новости дня

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Национальное управление аэронавтики и исследования космического пространства США (NASA) в честь успешной посадки марсохода Perseverance создало сервис, в котором каждый желающий может сделать фото на фоне присланных марсоходом фотографий Красной планеты. Об этом сообщается на сайте NASA.

“Добро пожаловать на Марс! Мы не можем доставить вас на Марс (пока что!), но мы можем доставить вам Красную планету. Поместите себя в миссию по управлению полетом или отправляйтесь на Марс с марсоходом”, – сказано в сообщении.

Что нужно для того, чтобы воспользоваться фотосервисом:

Загрузить свой снимок по ссылке;

Выбрать фон;

Скачать и сохранить изображение.

Марсоход NASA Perseverance (“Настойчивость”) покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля он успешно приземлился на поверхность Марса.

Аппарат прислал на Землю уже пять снимков Красной планеты – два черно-белых и три цветных.

Perseverance будет исследовать кратер Езеро, сообщили в NASA. Ученые предполагают, что 3,5 млрд лет назад кратер имел собственную дельту реки и был заполнен водой.

Одна из задач марсохода – поиск признаков микробиологической жизни в прошлом на Марсе. В частности, он соберет образцы грунта, а также будет изучать климат и погоду на планете.

Кроме этого, Perseverance будет записывать на Марсе звуки: на нем есть пара микрофонов, которые, если все пошло по плану, записали посадку на Марс, а в будущем запишут звуки работы марсохода, ветра и другие внешние шумы.

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