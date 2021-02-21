Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера

21.02.2021, 11:34, Новости дня

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Пользователи Telegram из России, Украины и Белоруссии сообщили о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения интернет-ресурсов.

По данным портала, первые сообщения о неполадках в работе мессенджера начались после 8.18 мск. Больше всего жалуются на невозможность подключений к мессенджеру и отправку сообщений, передает РИА «Новости».

Telegram – мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети «ВКонтакте».

Ранее пользователи Facebook сообщили о сбоях в работе соцсети.