 

Россия впервые показала на выставке в Абу-Даби улучшенный после Сирии «Панцирь-С1М»

21.02.2021, 11:34, Новости дня
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Впервые продемонстрирован зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М». Это экспортная версия «Панциря», успешно проявившего себя в Сирии, новым ЗРПК уже заинтересовался ряд стран, заявили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Россия впервые представила на международной оружейной выставке IDEX-2021 зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М», доработанный предприятиями холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») по итогам боевого применения комплекса против террористов в Сирии. «Впервые продемонстрирован зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М». Это экспортная версия «Панциря», успешно проявившего себя в Сирии», передает РИА «Новости»  сообщение пресс-службы госкорпорации.

Модернизированный «Панцирь-СМ» получил новый радар, который обеспечивает повышенную дальность обнаружения аэродинамических целей – до 75 километров. Дальность поражения комплекса увеличена до 40 километров. Такие ЗРПК применяются для охраны российской авиабазы Хмеймим в Сирии и неоднократно успешно отбивали налеты самодельных беспилотников боевиков, которые из-за своих малых размеров и тихой скорости являются сложными для поражения целями.

Эффективная работа зенитных ракетно-пушечных комплексов семейства «Панцирь» в Сирии, в частности, в борьбе с беспилотниками, повысила спрос на эти комплексы, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Алексей Фролкин в ходе международной оружейной выставки IDEX-2021, проходящей в Абу-Даби.

По его словам, страны ближневосточного региона заинтересовались морской версией ЗРПК – «Панцирь-МЕ», но о конкретных результатах говорить пока преждевременно.

Как отметил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, слова которого приводят в пресс-службе, страны Ближнего Востока и Северной Африки являются важными рынками, куда РФ поставляет бронетехнику, средства ПВО и другие виды военной продукции. При этом, добавил Чемезов, «Ростех» видит «перспективы в организации совместных разработок и производства различной продукции – как военного, так и гражданского назначения».

Ранее концерн «Калашников» заявил, что рассчитывает на интерес Ближнего Востока к новому автомату АК-19 под патрон НАТО.



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