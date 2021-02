В США обломки самолета упали на жилой дом

21.02.2021, 11:16, Новости дня

В американском городе Брумфилд, штат Колорадо на жилые дома упали обломки самолета Boeing 777-200. Об этом сообщает телеканал CNN.

Самолет компании United Airlines 20 февраля вылетел из Денвера в Гонолулу. Вскоре после взлета у самолета отказал, из-за чего было принято решение вернуться в аэропорт.

По пути, когда самолет летел на Брумфилдом, некоторые его части отвалились и упали не землю. В частности, обломки упали на футбольное поле в местном парке и во дворах частных домов. Один из фрагментов самолета упал на пикап местного жителя, еще один – на крышу жилого дома.

О пострадавших не сообщается.

Пилот и бывший сотрудник индийского англоязычного телеканала CNN-News18 Нагарджуна Дварканатх опубликовал в своем Twitter видео горящего двигателя самолета.

Engine failure on Boeing 777 United aircraft. Plane took off from Denver and returned safely in 20 minutes. Engine parts fell soon after take off. Pilots flew the aircraft back safely. Look at the engine, it’s hardly in shape. pic.twitter.com/gByQ9Sj85q

— Nagarjun Dwarakanath (@nagarjund) February 21, 2021

Репортер CNN Пит Мунтян также опубликовал в Twitter снимки обломков самолета, упавших во дворе одного из домов Брумфилда.

JUST IN: Denver International Airport officials tell us United Airlines Flight 328 bound for Honolulu returned to the airport after an engine problem. Neighbors heard a loud boom, took these photos of what look like Boeing 777 engine nacelle in their yards. pic.twitter.com/mklpz3VG4F

— Pete Muntean (@petemuntean) February 20, 2021

