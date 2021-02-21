 

Больше половины украинцев дома разговаривают только на украинском языке – опрос

21.02.2021, 11:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

52,7% украинцев дома разговаривают только на украинском языке. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии и центр и социологической компании SOCIS, опубликованные 19 февраля.

23,5% опрошенных сообщили, что общаются дома на русском, еще 22,5% – и на русском, и на украинском. 1,2% опрошенных говорят на другом языке.

Инфографика: socis.kiev.ua

Опрос проводился 11–16 февраля, методом телефонных интервью CATI (computer-assisted telephone interviews) Исследование проводилось по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей; Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город/село) и разделения страны на регионы. В опросе приняли участие 3000 респондентов. Средняя продолжительность одного интервью составила девять минут. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет +/- 1,8%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Соловей: Медведчук может быть не настоящим собственником, а только временным “смотрящим” за активами российского государства в Украине

29.07 / Прибор с радиоактивным элементом похищен в столице Эквадора

09.02 / Суд в Одесской области зачитал приговор виновнику ДТП с девятью погибшими

21.09 / МВД Белоруссии назвало число участников воскресных акций протеста

01.09 / Хакеры активизировали атаки на сайты Трампа в преддверии выборов

25.06 / Верховный суд поддержал администрацию в деле об ускоренной депортации иммигрантов

09.12 / В бундестаге заявили о вреде санкций против России

24.09 / Израиль вводит полный карантин из-за пандемии коронавируса

20.11 / Российских туристов освободили от комендантского часа в Турции

26.11 / “Чрезвычайно эмоциональная реакция”. МИД Украины ответил на ноту протеста Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска