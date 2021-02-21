Больше половины украинцев дома разговаривают только на украинском языке – опрос

21.02.2021, 11:16, Новости дня

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52,7% украинцев дома разговаривают только на украинском языке. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии и центр и социологической компании SOCIS, опубликованные 19 февраля.

23,5% опрошенных сообщили, что общаются дома на русском, еще 22,5% – и на русском, и на украинском. 1,2% опрошенных говорят на другом языке.

Инфографика: socis.kiev.ua

Опрос проводился 11–16 февраля, методом телефонных интервью CATI (computer-assisted telephone interviews) Исследование проводилось по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей; Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город/село) и разделения страны на регионы. В опросе приняли участие 3000 респондентов. Средняя продолжительность одного интервью составила девять минут. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет +/- 1,8%.

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