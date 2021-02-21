 

Билл Гейтс назвал причину энергетического коллапса в Техасе

21.02.2021, 10:41, Новости дня
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Массовое отключение электричества из-за непогоды в американском штате Техас и гибель людей в результате этого можно было предотвратить, сообщил основатель Microsoft Билл Гейтс, сообщил телеканал CNN.

Гейтс прокомментировал заявление губернатора Техаса Грега Эбботта о том, что в массовом отключении электроэнергии виновато обмерзание ветряных установок. Миллиардер считает, что основная проблема заключалась в электростанциях, работающих на природном газе, передает РИА «Новости».

«Это не из-за зависимости от возобновляемых (источников энергии)… Это электростанции на природном газе, которые не были погодостойкими. Они могли бы быть. Это стоит денег, и было принято компромиссное решение, но оно не сработало, и трагично то, что это привело к гибели людей», – сообщил основатель Microsoft.

Беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 50 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина. При этом жителям Техаса начали приходить счета за электроэнергию на тысячи долларов на фоне экстремальных холодов.



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