 

Российский вертолет стал символом крупнейшей на Ближнем Востоке выставки оружия

21.02.2021, 10:41, Новости дня
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Российский боевой вертолет Ми-28НЭ «Ночной охотник», а также боевая машина пехоты БМП-3 стали одними из главных символов крупнейшей на Ближнем Востоке выставки вооружений IDEX 2021, которая открылась в воскресенье.

Отечественный вертолет и БМП вошли в список из шести образцов вооружения, размещенных на всех демонстрационных материалах, которые выпустил организационный комитет салона вооружений, передает ТАСС.

На рекламных стендах и в каталогах изображена наиболее современная модель Ми-28НЭ. Вертолет оснащен надвтулочной радиолокационной станцией, блоками неуправляемых ракет С-13, противотанковыми управляемыми ракетами «Атака» и управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» «Игла-В».

Прежде российские системы вооружения практически не входили в список символов IDEX.

Международная выставка IDEX – крупнейший ближневосточный салон вооружений и проводится раз в два года в Абу-Даби, в этом году выставка проходит с 21 по 25 февраля.



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