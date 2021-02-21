Новый кроссовер Haval First Love получит в РФ другое название

21.02.2021, 10:28, Новости дня

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Китайская компания Haval сообщила, что новый кроссовер First Love в финальном исполнении получит новое название.

Кроме того, разработчики пообещали выпустить модель с системой полного привода. Предложенный экземпляр будут собирать на отечественном заводе в Тульской области. На данный момент известно, что новинка в Китае продается под именем Chulian, тогда как экспортная модификация получит название Jolion.

Несколько ранее сообщалось, что экземпляр нового кроссовера удалось обнаружить в Туле, что и послужило поводом для слухов относительно его сборки на местной площадке. Китайский бренд намерен до 2024 года представить на российском рынке одновременно пять новых моделей, которые будут поступать в продажу.