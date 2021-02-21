 

Renault отказалась от выпуска субкомпактного седана

21.02.2021, 10:28, Новости дня
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Французский автомобильный гигант Renault объявил об отказе от собственных планов по выпуску компактного седана для рынка Индии.

В свою очередь, данную модель предложили к выходу еще в прошлом году, тогда как автомобиль предполагался исключительно для индийских клиентов. Вместе с тем причина выпуска именно компактной модели заключается в том, что местные покупатели интересуются короткобазными машинами. Разработчики планировали задействовать архитектуру CMF-A+, а стоимость автомобиля могла составить 540 тысяч рупий.

Вместе с тем субкомпактная техника постепенно утрачивает актуальность, ввиду чего специалисты посчитали нецелесообразным выпускать подобный экземпляр, который не сможет оправдать потраченные средства на его выпуск.



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