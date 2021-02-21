 

Производство автомобилей в Чехии сократилось на 12%

21.02.2021, 9:36, Новости дня
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Выпуск новых легковых автомобилей на чешском рынке в январе снизился на 11,7%.

Вместе с тем общее количество произведенной техники составляет порядка 104,5 тысяч транспортных средств. Указанный результат соответствует тем результатам, которые достигали в 2014 году. Всего за минувший месяц выпустили 297 автобусов, что существенно уступает показателям 2020 года. В январе с конвейера вышли 71,7 тысяч автомобилей марки Skoda.

Кроме того, около 18,4 тысяч новинок выпустили с заводов компании Hyundai. Вместе с тем эксперты связывают данное явление с последствиями пандемии коронавируса, из-за которого большинство автопроизводителей продолжают фиксировать огромные убытки в денежном эквиваленте.



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