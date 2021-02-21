 

Количество заболевших COVID-19 в Украине превысило 1,3 млн

21.02.2021, 9:32, Новости дня
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В Украине за прошлые сутки подтвердили 4489 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook 20 февраля.

Среди заболевших – 133 медика и 323 ребенка.

За сутки от коронавирусной болезни умерло 58 человек, выздоровело 1557 пациентов, госпитализированы 2445 заболевших.

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 304 456 человек, 25 103 заболевших умерли, 1 146 073 – выздоровели.

20 февраля в Украине провели 27 188 тестирований на коронавирус, из которых 19 616 – методом ПЦР, 4697 – методом ИФА, а также 2875 экспресс-тестирования на антиген.

За все время эпидемии в стране провели 6 млн 700 тыс. ПЦР-тестирований на коронавирус.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/878619339347729

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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