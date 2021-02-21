 

Медики рассказали о состоянии пострадавших при обрушении на фабрике в Норильске

21.02.2021, 7:40, Новости дня
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Четверо рабочих, пострадавших при обрушении цеха на Норильской обогатительной фабрике, переведены в палаты, еще один находится в реанимации, их состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения по Красноярскому краю.

В министерстве сообщили, что «пять человек находятся в стабильно тяжелом состоянии», четыре человека перевели в отделение, один в реанимации, «всем оказывается медицинская помощь, пострадавшие находятся под медицинским наблюдением», передает РИА «Новости».

Напомним, по делу о гибели рабочих на фабрике в Норильске задержали четырех человек.

В ночь на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике обрушилось здание одного из цехов при проведении ремонтных работ. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. метров.

На момент ЧП в цехе находились восемь человек, трое погибли – двое под завалами, один скончался в машине скорой помощи, пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что авария произошла из-за грубого нарушения техники и норм безопасности.



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