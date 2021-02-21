По делу о гибели рабочих на фабрике в Норильске задержали четырех человек

21.02.2021, 5:52, Новости дня

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Четверо руководящих лиц Норильской обогатительной фабрики и компании-подрядчика задержаны после гибели и травмирования рабочих при обрушении части дробильного цеха, сообщили в пресс-центре главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В СК сообщили, что «в рамках расследования уголовного дела задержаны 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей», а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт», отвечающий за допуск сотрудников к работам», передает ТАСС.

Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в июле 2018 года при обследовании строительных конструкций здания склада дробления руды обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые в результате могли привести к обрушению здания.

Было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ, однако они не были начаты своевременно «в результате бездействия подозреваемых сотрудников».

«Только 8 февраля 2021 года сотрудники подрядной организации ООО «Норильскникельремонт» приступили к работам по укреплению несущих опор и перекрытий. При этом работы проводились без каких-либо разрешительных документов и проектно-технической документации», – подчеркнули в СК.

Напомним, в ночь на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике (принадлежит структуре «Норникеля» – ООО «Медвежий ручей») обрушилось здание одного из цехов.

Как сообщала сама компания, обрушение произошло при проведении ремонтных работ, которые производятся силами ООО «Норильскникельремонт» (также структура «Норникеля»). Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. метров.

На момент обрушения в цехе находились восемь человек, трое погибли – двое под завалами, один скончался в машине скорой помощи, пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Президент «Норникеля» Владимир Потанин сообщил, что авария произошла из-за грубого нарушения техники и норм безопасности.