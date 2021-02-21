Умер председатель Законодательного собрания Забайкальского края Игорь Лиханов

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21.02.2021, 5:52, Новости дня
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Председатель Законодательного собрания Забайкальского края, заслуженный врач РФ Игорь Лиханов умер на 67-м году жизни после продолжительной болезни.

В сообщении на сайте Законодательного собрания региона указывается, что Лиханов ушел из жизни 21 февраля «после тяжелой продолжительной болезни».

«Депутатский корпус, сотрудники аппарата краевого парламента выражают глубочайшие соболезнования семье, родным и близким, коллегам, всем, кто работал с Игорем Дмитриевичем и знал его не только как профессионального политика, но и как хирурга, организатора здравоохранения, который почти два десятка лет руководил краевой клинической больницей», – отмечается в сообщении.

Игорь Лиханов родился 18 марта 1953 года на руднике Ангатуй Ононского района Читинской области. Является кандидатом медицинских наук, врачом высшей категории. Трудовую деятельность начал в 1976 году врачом-хирургом отделения грудной хирургии областной клинической больницы. Возглавил ведущую больницу Забайкалья в 1994 году и проработал в этой должности до 2013 года.

С 2004 года Лиханов являлся депутатом Читинской областной думы, затем Законодательного собрания Забайкальского края. В апреле 2016 года избран председателем Законодательного собрания края.



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