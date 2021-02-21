Синоптики рассказали о погоде в Москве

21.02.2021, 5:52, Новости дня

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Облачная погода, снег и гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, сообщают синоптики.

Днем в столице от пяти до семи градусов мороза, ночью похолодает до минус 15 градусов, передает ТАСС.

По области температура днем опустится до восьми градусов мороза, ночью ожидается 13-18 градусов ниже нуля.

Южный ветер в Московском регионе не превысит 10 м/с. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 11.00 мск понедельника.

Атмосферное давление в регионе составит 754 мм ртутного столба.