Синоптики рассказали о погоде в Москве
21.02.2021, 5:52,
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Облачная погода, снег и гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, сообщают синоптики.
Днем в столице от пяти до семи градусов мороза, ночью похолодает до минус 15 градусов, передает ТАСС.
По области температура днем опустится до восьми градусов мороза, ночью ожидается 13-18 градусов ниже нуля.
Южный ветер в Московском регионе не превысит 10 м/с. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 11.00 мск понедельника.
Атмосферное давление в регионе составит 754 мм ртутного столба.
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