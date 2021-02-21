 

SCMP – под давлением США Франция укрепляет своё присутствие в Южно-Китайском море

21.02.2021, 5:10, Новости дня
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Франция отправила в Индо-Тихоокеанский регион два военных корабля, которые должны будут дважды пересечь Южно-Китайское море и принять участие в совместных учениях США и Японии, пишет South China Morning Post. Как полагают эксперты из КНР, впредь подобные операции Париж будет проводить всё чаще, поскольку под давлением США он намерен укрепить своё военное присутствие в регионе.


Wikimedia

Франция укрепляет своё военное присутствие в Южно-Китайском море, пишет South China Morning Post. . Как заявили ВМС страны, в четверг 18 февраля вертолётоносец Tonnerre и фрегат Surcouf покинули свой порт базирования в Тулузе и отправились на трёхмесячную миссию в Тихоокеанский регионе. 

 

По данным СМИ, французские корабли должны будут дважды пересечь Южно-Китайское море, а в мае присоединятся к совместным японо-американским учениям. Командир Tonnerre Арно Траншан отметил, что ВМС Франции будут «работать над укреплением» партнёрства с так называемым «азиатским НАТО», группой Quad в которую сейчас входят США, Япония, Индия и Австралия. На вопрос журналистов о том, планируется ли проход через Тайваньский пролив, который мог бы усугубить напряжённость в отношениях с КНР, Траншан ответил, что пока не наметил точный маршрут в той области. 

 

Как напоминает South China Morning Post, французские ВМС уже осуществляли схожие миссии в 2015 и 2017 годах. Однако, как полагают эксперты, недавние шаги свидетельствуют о намерении Парижа повысить свой уровень вовлечённости в дела Индо-Тихоокеанского региона.

 

На прошлой неделе через Южно-Китайское море прошли французская ядерная подводная лодка Émeraude и корабль поддержки Seine. Это вызвало критику со стороны Пекина. Аналитики считают, что впредь Париж собирается всё чаще проводить операции в этом районе, чтобы усилить противостояние притязаниям КНР. 

 

По мнению главы Института Южно-Китайского моря при Сямыньском университете Фу Куньчэна, патрули и манёвры в оспариваемых водах «вызывают беспокойство» и Пекину необходимо определить, как именно ответить на усиление давления. 

 

«Ясно, что США рассчитывают совместить усилия со своими союзниками НАТО, чтобы демонстрировать мускулы в Южно-Китайском море с помощью учений и так называемой свободы навигации», — прокомментировал Фу. Аналитик считает, что в ходе операций западных стран по свободе судоходства Китай должен отправлять свои военные корабли для сопровождения иностранных ВМС и при этом выражать свой протест в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. 

 

Директор пекинского аналитического центра South China Sea Strategic Situation Probing Initiative (Инициатива по изучению стратегической ситуации в Южно-Китайском море) Ху Бо объясняет: «Индо-Тихоокеанский регион становится всё более и более важным. Франция пытается укрепить своё военное присутствие в Южно-Китайском море, но это будет сложно, потому что в последние годы её военная мощь сокращалась».

 

А военный аналитик Сун Чжунпин настаивает, что Франция «стремится продемонстрировать своё военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно под давлением Соединённых Штатов, вынуждающим участвовать в развёртывании сил и прочей активности Америки». 



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