Отпечатки пальцев россиян предложили хранить до 100-летнего возраста

21.02.2021, 4:04, Новости дня

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Министерство внутренних дел РФ предложило хранить отпечатки россиян до момента их смерти или достижения ими 100-летнего возраста.

Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

«Законопроектом предлагается определить срок хранения органами внутренних дел дактилоскопической информации, полученной у лиц, подлежащих государственной дактилоскопической регистрации, до момента установления факта их смерти либо до достижения возраста 100 лет», – говорится в сообщении.

Поправки предлагается внести в статью 13 Федерального закона «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». Речь идет об отпечатках пальцев россиян, «подлежащих государственной дактилоскопической регистрации».

Ведомство объясняет необходимость увеличения сроков хранения в базах отпечатков пальцев тенденцией к росту числа россиян старше 80 лет, поскольку по достижении этого возраста растет вероятность возникновения заболеваний, которые могут приводить к потере памяти.

Ранее сообщалось, что МВД РФ в течение трех лет создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев, который позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев.