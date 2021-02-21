В США разбился военный реактивный самолет
21.02.2021, 0:32,
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19 февраля в американском штате Алабама разбился двухместный военный сверхзвуковой реактивный самолет Northrop T-38. Об этом со ссылкой на ВВС США сообщает Fox New.
Погибли оба пилота, выполнявшие учебную миссию.
Крушение произошло поблизости от регионального аэропорта Монтгомери. Самолет входил в состав учебной части, базирующейся на базе ВВС в штате Миссисипи.
WSFA сообщил 20 февраля со ссылкой на полковника ВВС США Сета Грэма, что пилотировали самолет инструктор и курсант. Они выполняли “не необычный” учебный полет.
По данным телеканала, крушение произошло в лесистой местности. Недалеко находятся жилые дома, но их во время крушения не зацепило.
Американские учебно-тренировочные самолеты Northrop T-38 введены в эксплуатацию в 1961 году. Известно о 12 катастрофах с участием этого типа самолета.
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