В США разбился военный реактивный самолет

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21.02.2021, 0:32, Новости дня
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19 февраля в американском штате Алабама разбился двухместный военный сверхзвуковой реактивный самолет Northrop T-38. Об этом со ссылкой на ВВС США сообщает Fox New.

Погибли оба пилота, выполнявшие учебную миссию.

Крушение произошло поблизости от регионального аэропорта Монтгомери. Самолет входил в состав учебной части, базирующейся на базе ВВС в штате Миссисипи.

WSFA сообщил 20 февраля со ссылкой на полковника ВВС США Сета Грэма, что пилотировали самолет инструктор и курсант. Они выполняли “не необычный” учебный полет.

По данным телеканала, крушение произошло в лесистой местности. Недалеко находятся жилые дома, но их во время крушения не зацепило.

Американские учебно-тренировочные самолеты Northrop T-38 введены в эксплуатацию в 1961 году. Известно о 12 катастрофах с участием этого типа самолета.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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