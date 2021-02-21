 

Трамп назвал Twitter «скучным» и отказался возвращаться

21.02.2021, 0:28, Новости дня
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Пользователи начали уходить из Twitter, потому что там стало скучно, многие разочаровались в соцсети после его блокировки и бросили свои аккаунты, сообщил бывший президент США Дональд Трамп.

«Стало очень скучно – и миллионы людей уходят. Они уходят, потому что это уже не та социальная сеть. Поэтому я тоже не хочу туда возвращаться», – цитирует РБК Трампа.

Он также подчеркнул, что руководство соцсети унижало Трампа и его сторонников тем, что регулярно помечало его посты. «Это позор. При этом представители другой страны писали все, что вздумается, и Twitter ничего с этим не делал», – добавил он.

По словам экс-президента, сейчас его команда занимается разработкой отдельной платформы, которой смогут пользоваться сам Трамп и его сторонники.

Напомним, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Там пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации.

В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также сообщил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение соцсетей заблокировать учетные записи Трампа.



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