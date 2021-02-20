Во Львовской области возле жилого дома произошел взрыв, есть погибшие

20.02.2021, 22:44, Новости дня

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20 февраля в Дрогобыче Львовской области возле подъезда одного из жилых домов на улице Стрыйской произошел взрыв, который унес жизни двух человек. Об этом проинформировала полиция региона.

“На месте происшествия правоохранители установили, что в результате взрыва погибли двое местных жителей в возрасте 37 и 40 лет. Кроме того, в результате взрыва телесные повреждения получила женщина – она госпитализирована”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что личность пострадавшей еще не установлена.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал в Facebook видео произошедшего, снятое камерой наблюдения.

“Мужчина с женщиной пришли на встречу к своим знакомым. Как говорят соседи, мужчины дружили. Недавно вместе вернулись с заработков из Польши. Во время общения мужчина достал гранату, которая взорвалась у него в руках”, – объяснил он.

Геращенко отметил, что женщина госпитализирована в крайне тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/videos/3724283564325130/

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