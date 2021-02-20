«Динамо» выбило «Спартак» из Кубка РФ по футболу

20.02.2021, 22:40, Новости дня

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Футболисты московского «Динамо» переиграли «Спартак» в 1/8 финала Кубка РФ со счетом 2:0, клуб впервые за пять сезонов вышло в четвертьфинал турнира.

У победителей голами отличились Даниил Фомин на 16-й минуте и Константин Тюкавин на 70-й, передает РИА «Новости».

«Спартак» доигрывал встречу в меньшинстве, после того как 82-й минуте был удален нигерийский полузащитник Виктор Мозес. Жеребьевка ¼ финала пройдет 23 февраля, информирует Telegram-канал Российской премьер-лиги.

В другой игре 1/8 финала «Зенит» проиграл в Санкт-Петербурге тульскому «Арсеналу».