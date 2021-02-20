ВОЗ начала проверку данных о заражении россиян птичьим гриппом
20.02.2021, 22:20,
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила уведомление от РФ о случаях заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа А (H5N8), сообщил официальный представитель организации Тарик Яшаревич.
«Мы ведем обсуждение с национальными властями, чтобы собрать больше информации и оценить воздействие этого события на общественное здравоохранение», – цитирует ТАСС Яшаревича.
Представитель ВОЗ напомнил, что сообщений о дальнейшей передаче вируса от человека человеку пока не поступало. Кроме того, у заразившихся не было каких-либо симптомов. Он подчеркнул, что «это будет первый случай инфицирования людей H5N8, если он получит подтверждение».
В субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила , что птичий грипп выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России.
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